В Якутии из-за пожара 60 домов остались без тепла в 50-градусный мороз

В понедельник утром в насосной станции котельной в поселке Кустур Эвено-Бытантайского национального района Якутии произошел пожар. Из-за ЧП отопление в 50-градусный мороз перестало поступать в 60 жилых домов, больницу и школу.

Как рассказал РИА Новости глава населенного пункта Константин Старостин, из райцентра в поселок пообещали срочно привезти запчасти.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Сейчас работа котельной уже восстановлена. Справиться с ситуацией помогли члены добровольной пожарной команды села.

"Предположительно причина пожара - аварийный режим работы электросети", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС республики.