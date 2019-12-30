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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У побережья Камчатки произошли два землетрясения за ночь

Текст: Дина Непомнящая

Два землетрясения зафиксировали сейсмологи в ночь на 30 декабря у западного побережья Камчатки.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в Охотском море. Первый случился в 2:39 по местному времени в 186 километрах к юго-западу от села Усть-Большерецк на глубине 408 километров. Очаг второго располагался в 81 километре к западу от поселка городского типа Палана на глубине 30 километров.

Магнитуды сейсмособытий составили 4,8 и 4,3 соответственно. Для местных жителей они остались незамеченными. Жертв и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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