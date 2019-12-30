У побережья Камчатки произошли два землетрясения за ночь

Два землетрясения зафиксировали сейсмологи в ночь на 30 декабря у западного побережья Камчатки.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в Охотском море. Первый случился в 2:39 по местному времени в 186 километрах к юго-западу от села Усть-Большерецк на глубине 408 километров. Очаг второго располагался в 81 километре к западу от поселка городского типа Палана на глубине 30 километров.

Магнитуды сейсмособытий составили 4,8 и 4,3 соответственно. Для местных жителей они остались незамеченными. Жертв и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.