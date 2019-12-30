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30.12.2019 07:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО эвакуировали пациентов "заминированных" больниц

Текст: Дина Непомнящая

В детскую и психиатрическую больницы Еврейской автономной области в понедельник поступили сообщения о минировании. Из медучреждений экстренно эвакуировали сотрудников и пациентов. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель регионального УМВД.

В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы

На местах ЧП работают оперативные группы. Информация проверяется.

Ранее подобные сообщения получили шесть детских садов Биробиджана. А также дошкольные учреждения в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, эвакуации прошли в здании хабаровской мэрии, в почтовых отделениях Комсомольска и в областной больнице столицы Приамурья.

Напомним, 19 декабря по дошкольным учреждениям Дальнего Востока также прокатилась волна ложных сообщений о минировании. "Шутки" обернулись гибелью 73-летней воспитательницы биробиджанского детского сада № 24. Неделей ранее эвакуировались школы и вузы.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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