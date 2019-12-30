В канун Нового года в Приморье будет снежно, ветрено и морозно

Приморские синоптики озвучили прогноз погоды в крае на предновогодний день, новогоднюю ночь и праздничные выходные. По их данным, на нее будет оказывать влияние циклон.

Фронтальные разделы принесли в регион снег и мороз до -39 градусов в отдельных районах еще 28 декабря. К воскресенью в крае потеплело, но фронты продолжили оказывать влияние на погоду. Минувшей ночью они принесли осадки. На северных территориях выпало до семи миллиметров снега. А сегодня в регионе вновь похолодало и местами начались сильные снегопады.

"В ближайшие сутки циклон, углубляясь, уйдет в Охотское море, атмосферное давление над краем будет расти. Снег в отдельных районах Приморья еще задержится", - уверены специалисты Примгидромета.

Правда снегопады в канун Нового года будут не такими сильными. А вот ветер в порывах может достигать 27 метров в секунду. Столбики термометров местами опустятся до -19 градусов. Максимальная температура не превысит -12.

Во Владивостоке в новогоднюю ночь ожидается температура от -15 до -17 градусов без осадков.

В первый день 2020 года в регионе установится комфортная и относительно теплая погода от шести до девяти градусов со знаком минус. В последующие дни новогодних каникул будет малоснежно и морозно. Новое похолодание придет к Рождеству.