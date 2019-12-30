В Приморье СК начал проверку после падения цирковой гимнастки

Проверку по факту падения воздушной гимнастки во время выступления на представлении "Елка в цирке" во Владивостоке начали сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Выясняется имело ли место нарушение требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что девушка сорвалась с пятиметровой высоты и упала на арену из-за собственной ошибки. Она не успела вовремя зацепиться за страховочную петлю.

По информации следователей, элемент выполнялся на воздушно-гимнастическом снаряде "Кардепарель".

У артистки был поврежден внутренний орган и случилось внутреннее кровотечение. Врачи провели ей операцию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Подробности случившегося выясняются.