В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.

В письме также говорится, что кабмин планирует модернизировать или создать новый центр по техническому обслуживанию и переподготовке авиационного персонала в ДФО.

Сейчас для увеличения доступности рейсов на Дальний Восток применяются плоские тарифы. Ими могут воспользоваться пассажиры любого возраста, из любого региона проживания. Цель программы - обеспечить доступное воздушное сообщение между европейской частью России и отдаленными регионами нашей страны.