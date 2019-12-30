Во Владивостоке гимнастка сорвалась с высоты на "Елке в цирке"

Выступление воздушной гимнастки на представлении "Елка в цирке" во Владивостоке закончилось трагедией. Находившаяся на тросе девушка сорвалась с пятиметровой высоты и упала на арену.

Пострадавшую увезли на скорой. Сейчас она находится в городской клинической больнице №2.

"Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил РИА Новости представитель медучреждения.

Уточняется, что у девушки был поврежден внутренний орган и случилось внутреннее кровотечение. Врачи провели ей операцию.

Когда гимнастка начала выступать многие зрители стали снимать красивый номер на мобильные телефоны. Падение тоже оказалось зафиксировано на камеры. Эти кадры опубликовали местные СМИ.

По словам собеседника агентства, девушка не является артисткой Росгосцирка. Ее привлек к работе прокатчик, который привез программу. Во время выступления она совершила ошибку, не зацепилась за страховочную петлю, из-за чего и упала.