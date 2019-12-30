В Пензе Деда Мороза проверят на раздачу снюсов школьникам

В управлении МВД РФ по Пензенской области проводят проверку по появившейся ранее в СМИ информации о том, что человек в костюме Деда Мороза раздавал под видом конфет снюсы.

Как пояснили в ведомстве, 29 декабря в региональных информационных порталах и социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин, облаченный в костюм Деда Мороза, возле гимназии № 1 в городе Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет.

Заявлений по данному факту в полицию не поступало.

Сотрудники полиции проверяют данную информацию, если она подтвердится, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

19 декабря депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции. За это предусмотрен штраф: для граждан - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.