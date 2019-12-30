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30.12.2019 14:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области введут особые налоговые условия для самозанятых

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
С 1 января 2020 года в Самарской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартует пилотный проект по созданию особых налоговых условий для самозанятых.
C введением особого налогового режима самозанятым станет работать комфортнее. Фото: iStock C введением особого налогового режима самозанятым станет работать комфортнее. Фото: iStock
C введением особого налогового режима самозанятым станет работать комфортнее. Фото: iStock

Суть эксперимента - в том, чтобы помочь самозанятым выйти из "тени". Ведь, по статистике, больше 13 процентов населения в стране ведут предпринимательскую деятельность вне правового поля - без образования ИП.

Фото: iStock
Самарская область улучшила позиции в инвестиционном рейтинге

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, это не только важная и необходимая, но главное - удобная государственная поддержка, которая должна привести к значительному росту предпринимательской активности в регионе и в целом по стране.

Регистрация самозанятого будет максимально упрощённая. Как отметила руководитель Управления федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова, для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно будет скачать на мобильное устройство приложение "Мой налог" и в течение нескольких минут без посещения налогового органа стать легальным владельцем своего бизнеса, выдавать чеки покупателям или заказчикам.

С введением особого налогового режима для самозанятых, предприниматели, работающие на себя, будут перечислять налог на доход по фисированной пониженной ставке: 4 процента от суммы дохода при обслуживании физических лиц и 6 процентов - при сотрудничестве с юридическими лицами. В эту ставку входят также отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. То есть, работая легально, предприниматели получают государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков: отсчёт трудового стража, медицинскую помощь и прочее.

Кроме того, не будет необходимости использовать контрольно-кассовую технику, предоставлять какую-либо отчётность и делать дополнительные отчисления. Есть и еще плюс - доступность кредитных средств, поскольку при обращении в банки самозанятые могут подтвердить свой доход, а значит получить займы по более выгодным условиям.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Отметим, налоговая служба считает самозанятыми всех граждан, которые работают самостоятельно, не трудоустраиваясь в различные организации и не нанимая себе помощников. К такой категории относятся, например, няни, репетиторы, фрилансеры, фотографы, водители, парикмахеры, автослесари, люди, сдающие жильё в наем.

Кстати, в Самарской области численность легально занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) растет. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель в регионе уже достиг 450 тысяч. Развиваться бизнесу в области помогает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" предоставляет предпринимателям услуги.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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