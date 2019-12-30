Пациентка красноярского санатория рассказала об издевательствах над детьми

В Красноярске одна из пациенток туберкулезного санатория, где проводят проверку после публикации видео с оскорблениями в адрес детей, рассказала, что происходило в учреждении. Ругательства, по ее словам, были не единственным способом унизить пациентов санатория.

Напомним, ранее сотрудников учреждения отстранили от работы после жалобы родителей, которые сняли на видео, как медики кричат на плачущих детей. Один по пытался грубо схватить ребенка за руку, второй угрожал переводом в заведение для умственно неполноценных.

"Бывает, что подзатыльники дают. Когда дети себя сильно плохо ведут", - рассказала одна из находящихся в санатории девочек телеканалу 360°.

По словам юной пациентки, медсестра, которая угрожала одному из мальчиков сделать укол, больше в учреждении не работает. И после начавшихся проверок детей тут обижать перестали.