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30.12.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациентка красноярского санатория рассказала об издевательствах над детьми

Текст: Екатерина Призова

В Красноярске одна из пациенток туберкулезного санатория, где проводят проверку после публикации видео с оскорблениями в адрес детей, рассказала, что происходило в учреждении. Ругательства, по ее словам, были не единственным способом унизить пациентов санатория.

Фото: irkutsk_chp/instagram.com
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Напомним, ранее сотрудников учреждения отстранили от работы после жалобы родителей, которые сняли на видео, как медики кричат на плачущих детей. Один по пытался грубо схватить ребенка за руку, второй угрожал переводом в заведение для умственно неполноценных.

"Бывает, что подзатыльники дают. Когда дети себя сильно плохо ведут", - рассказала одна из находящихся в санатории девочек телеканалу 360°.

По словам юной пациентки, медсестра, которая угрожала одному из мальчиков сделать укол, больше в учреждении не работает. И после начавшихся проверок детей тут обижать перестали.

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