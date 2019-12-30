У льва Сэма из Новосибирского зоопарка появились новый дом и "жена"

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило завершена реконструкция вольеров для хищников. После нее помещения стали в два раза больше. Так, площадь вольер для амурских тигров составляет 950 квадратных метров, а для львов - 680 квадратных метров.

- Переезд, по сути, в новый вольер для нашего льва Сэма совпал со знакомством с новой львицей. Молодую самку доставили в Новосибирск из Ленинградского зоопарка. Первое время она находилась в закрытом помещении - привыкала к новому месту, новым людям, голосам и запахам. Сейчас она знакомится с Сэмом. Мы надеемся на создание новой крепкой львиной семьи, - говорят в пресс-службе зоопарка.

Директор Новосибирского зоологического парка Андрей Шило рассказал, что реконструкция вольеров для хищника началась в феврале этого года. На это время животных перевели в другие вольеры. Сейчас у тигров и львов новоселье. Их жилище не узнать, теперь здесь все по-новому.

По словам Андрея Шило, старые вольеры тигров и львов не были маленькими, но по новым требованиям зоопарки пересматривают стандарты к содержанию животных.

- Важнее всего становится благополучие животных. Должен быть простор для движения и среда, которая позволяет животному не скучать. В открытой части вольеров львов и тигров все сделано так, чтобы кошки могли активно и разнообразно двигаться. Также для них построены удобные укрытия, - говорит директор зоопарка.

В теплое время года в вольерах будет несколько условных зон с разным покрытием: трава, песок, крупная стружка, камни, дерево. Кроме того, у тигров, больших любителей воды, сделан небольшой водоем.

При реконструкции вольерного комплекса учтены и интересы посетителей. В новом ограждении появился стеклянный сектор. Это дает возможность наблюдения без решеток.