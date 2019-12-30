В 12 городах будет создана система мониторинга качества воздуха

В 12 крупных промышленных городах будет создана информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. Такое постановление приняло правительство. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проводить мониторинг воздуха планируется в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

"Это необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников", - говорится в сообщении на сайте правительства.