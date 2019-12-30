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30.12.2019 10:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сибири отстранили от работы экипаж, высадивший детей из автобуса

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
В Новосибирске компания-перевозчик отстранила от работы водителя и кондуктора автобуса №29, высадивших школьниц в метель за отсутствие транспортной карты.

- Кондуктор отстранена от работы, и водителя мы тоже отстраняли на два дня, сейчас переводим на другой маршрут, - сообщил РИА Новости заместитель директора компании Олег Живогляд. - Ситуация там такая, что в ней надо бы разбираться, но мы всегда встаем на сторону детей. Какие-то меры мы должны были принять.

Фото: iStock
В Кузбассе водитель высадил из автобуса потерявшегося ребенка

По предварительным данным, двух школьниц в возрасте 7 и 11 лет, ехавших к бабушке, высадили из автобуса, так как у них не оказалось ни денег, ни транспортной карты. Девочкам пришлось добираться пешком. Однако кондуктор уверяет, что всего лишь поинтересовалась у школьниц, почему родители отправили их к бабушке без денег. По ее словам, девочек никто не выгонял, они вышли из автобуса сами.

- Практически ежедневно проводятся инструктажи по поводу запрета на высадку детей при любых обстоятельствах, - отметил Живогляд.

Напомним, на днях аналогичная ситуация произошла в автобусе №13. Практически на окраине города кондуктор высадил четвероклассницу, у которой не оказалось с собой справки школьника. Испуганную девочку в слезах заметил экипаж следующего автобуса и довез до нужной остановки, не взяв с нее плату. Мама ребенка написала заявление в мэрию. Она настаивает, чтобы кондуктора наказали. Ранее администрация города обращалась к перевозчикам с просьбой не высаживать детей из общественного транспорта.

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