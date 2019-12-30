В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке

В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Сунжи, а также на республиканский минздрав.

Столкновение между представителями двух ингушских родов произошло в ночь с воскресенья на понедельник в Сунже. По данным минздрава Ингушетии, в больницу доставлены семь человек. Трое из них помещены в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще четверо - в травматологическом отделении.

- Все пострадавшие поступили в медучреждение с огнестрельными ранениями в разные части тела, четверо из них уже прооперированы, - уточнили в ведомстве.

На месте работают компетентные органы, причины и обстоятельства случившегося ЧП выясняются.