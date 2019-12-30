В Осетии в реконструкцию районной больницы вложили 364 млн рублей

В североосетинском городе Ардон после капитальной реконструкции, которая длилась почти два года, открылась районная больница. В ее модернизацию было вложено 364 миллиона рублей. Средства выделили из Резервного фонда Правительства России.

Для Ардонского района республики эта больница - социальный объект первостепенной важности. Однако ее здание было построено в конце 70-х годов XX века и последние годы находилось в удручающем состоянии. Сама ЦРБ состоит из стационарного отделения на 138 коек и поликлиники, способной принять 300 пациентов в смену. Именно из-за высокой значимости реконструкция ЦРБ была в приоритетном порядке включена в перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии на 2018-2025 годы. После проведенных масштабных работ Ардонская больница сохранила свой профиль - реабилитация больных с заболеваниями опорно­двигательного аппарата и периферической нервной системы.

- Это долгожданное и радостное событие - больнице дана новая жизнь, - подчеркнул глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на торжественной церемонии открытия. - Была большая необходимость в реконструкции медучреждения. Как вы знаете, последние годы состояние больницы оставалось плачевным, а медицинские возможности - ограниченными. В центре внимания руководства республики - наши граждане. И мы должны стараться, чтобы люди были обеспечены высококвалифицированными медицинскими услугами.

Реконструкция больницы включала в себя огромный перечень работ. Был установлен дополнительный грузовой лифт для подъема тяжелых больных с первого этажа в отделение реанимации. В подвальном помещении создано центральное стерилизационное отделение. Все помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: построены пандусы, увеличена ширина коридоров. Санузлы в стационарном отделении теперь есть теперь в каждой палате.

Также было закуплено современное медицинское оборудование - новые узи-аппараты, маммограф, флюорограф, лапароскопическая стойка, эндоскопы и необходимая мебель. После сдачи в эксплуатацию, в больнице работает семь отделений: хирургическое, травматологическое, родильное, гинекология, реанимационное, терапевтическое и детское.

Для властей Северной Осетии развитие медицины остается одной из приоритетных задач. В 2020 году в семи районах республики запланировано строительство и реконструкция 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Правительство региона рассчитывает, что это поможет повысить качество и доступность медицинской помощи.