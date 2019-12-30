В Железноводске сыграли в хоккей с метлами

Необычное состязание состоялось в Железноводске накануне Нового года. Местные жители и туристы приняли участие в турнире по хоккею с метлами, рассказали "РГ" в администрации Железноводска.

Участники "скрестили" метла в парке имени Станислава Говорухина. А проходило уникальное соревнование в рамках зимнего чемпионата по новогодним видам спорта "Мандариновое настроение". Кроме этого все желающие могли попробовать свои силы в метании валенка, зимнем дартсе и закидывании снеговика искусственными снежками.

На входе в парк гостей встречал символ ЧМ-2018 волчонок Забивака, который угощал всех желающих мандаринами.