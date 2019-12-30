Дети из подтопленных районов Новгородской области отдохнут в Артеке

Школьники из пострадавших от подтопления районов Новгородской области отправились на зимние каникулы в международный детский центр "Артек". Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Вместе с детьми из пострадавших районов в международный детский центр поехали еще десять новгородцев, отмеченных путевками за выдающиеся успехи в учебе. Это ребята из Великого Новгорода, Боровичского, Хвойнинского и Чудовского районов.

Напомним, министерство образования организовало отправку в "Артек" детей, которые нуждаются в оздоровлении и проживают в домах, пострадавших в результате подтопления. Министерство просвещения РФ выделило для них 33 квоты. В "Артек" отправились школьники из Крестецкого, Хвойнинского, Старорусского, Валдайского и Демянского районов.

Пятнадцатая смена "Зимняя сказка" в лагере продлится 21 день. Школьники встретят в лагере Новый год и Рождество, примут участие в карнавальном путешествии, познакомятся с новогодними традициями и обрядами разных народов мира.