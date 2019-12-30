Стало известно, где россияне проведут новогодние праздники

Российские туристы новогодние каникулы проведут в Москве и в Петербурге, а большинство тех, кто отправится за границу, выбрали отдых в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свое исследование, основанное на данных туроператоров и агрегаторов по бронированию и продаже билетов.

В сегменте внутреннего туризма популярны самостоятельные бронирования. Многие туристы уже прибыли в Петербург и в Москву. Те, кто приобретают пакетные туры, предпочитают Сочи. Интерес самостоятельных туристов заметен и по динамике продаж авиабилетов. Так, число проданных билетов в московском направлении выросло относительно прошлого года на 15 процентов, в Петербург стали чаще летать на 28 процентов. Также туроператоры фиксируют высокий спрос на короткие туры по городам "Золотого кольца" - Суздалю, Владимиру, Гусь-Хрустальному. Часто такие туры покупают москвичи.

А самым популярным направлением детского отдыха является Великий Устюг. В гости к сказочному волшебнику едут на поездах, автобусах, летят самолетами. Многие заказывают пакетные туры, включающие посещение усадьбы Деда Мороза и аттракционы, но много и самостоятельных туристов, жилье они снимают не только в Великом Устюге, но также бронируют гостиницы в Котласе и Тотьме.

Российские туристы активно вылетают за рубеж. Еще несколько лет назад у россиян существовало предубеждение, что отдых в Турции хорош только летом или осенью. Но сейчас туроператоры фиксируют круглогодичный спрос на поездки в Турцию, активнее всего россияне едут в Анталью. На нее приходится до 90 процентов от всех продаж пакетных туров. Всего же отдых на турецком курорте выбирает каждый четвертый россиянин, решившийся провести праздники за границей. Порядка 21 процента всех проданных туров приходится на курорты ОАЭ, в Таиланд едут 9 процентов туристов.

Если раньше в Юго-Восточную Азию туристы предпочитали ездить по путевкам, то сейчас многие открывают для себя плюсы самостоятельных путешествий. Так, продажи авиабилетов на Бали выросли в конце 2019 года на 83 процента.