В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло сегодня ночью в 02:50 мск около деревни Подборовье.

В аварии травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в числе которых трое детей, сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя регионального комитета по здравоохранению. Все раненые были направлены в больницу, пятеро пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Известно, что всего в автобусе находились 52 человека. Обстоятельства, приведшие к аварии, пока не сообщаются.