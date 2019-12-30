В Мурманской области накрыли ячейку экстремистской организации

В Заполярье силовики пресекли деятельность ячейки местной религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая ранее была признана в России экстремистской и ликвидирована по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Зная об этом запрете, участники организации все же продолжали проводить собрания, читать проповеди, распространять религиозную литературу и вовлекать в эту деятельность новых адептов.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

- Одновременно в пяти адресах на территории города Мурманска при поддержке бойцов регионального УФСБ России проведены обыски, - отметили в ведомстве. - Изъяты электронные носители информации и большой объем литературы. Кроме того, установлен круг организаторов и участников собраний.

Расследование уголовного дела продолжается.