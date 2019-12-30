В Петербурге поставили новую версию "Ромео и Джульетты"

Петербургские театралы и гости города совсем скоро смогут оценить новую версию "Ромео и Джульетты".

Спектакль поставили болгарский режиссер Александр Морфов и петербургский художник Семен Пастухов Большой на сцене ТЮЗа имени Брянцева, сообщает пресс-служба театра.

Постановка ориентирована на зрителя старше 16 лет. Премьера спектакля состоится 7 февраля.

В уходящем году ТЮЗ имени Брянцева порадовал театралов шестью яркими премьерами, причем, как отмечают в пресс-службе театра, две постановки - "Алые паруса" и "Близкие друзья" были номинированы за "Золотой софит". Актеры ТЮЗа имени Брянцева приняли участие в "Театральной олимпиаде", "Русских сезонах в Германии", побывали на гастролях в Турции, Франции, Черногории, Эстонии. А в рамках федеральной программы "Большие гастроли" постановки ТЮЗа имени Брянцева смогли увидеть зрители Кубани.

Всего же, по оценкам театра, за год спектакли ТЮЗа увидели свыше 200 тысяч человек.