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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге поставили новую версию "Ромео и Джульетты"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Петербургские театралы и гости города совсем скоро смогут оценить новую версию "Ромео и Джульетты".

Спектакль поставили болгарский режиссер Александр Морфов и петербургский художник Семен Пастухов Большой на сцене ТЮЗа имени Брянцева, сообщает пресс-служба театра.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
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Постановка ориентирована на зрителя старше 16 лет. Премьера спектакля состоится 7 февраля.

В уходящем году ТЮЗ имени Брянцева порадовал театралов шестью яркими премьерами, причем, как отмечают в пресс-службе театра, две постановки - "Алые паруса" и "Близкие друзья" были номинированы за "Золотой софит". Актеры ТЮЗа имени Брянцева приняли участие в "Театральной олимпиаде", "Русских сезонах в Германии", побывали на гастролях в Турции, Франции, Черногории, Эстонии. А в рамках федеральной программы "Большие гастроли" постановки ТЮЗа имени Брянцева смогли увидеть зрители Кубани.

Всего же, по оценкам театра, за год спектакли ТЮЗа увидели свыше 200 тысяч человек.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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