Следователи ФСБ допросили задержанных в минувшую пятницу двоих мужчин, готовивших на новогодние праздники теракт в Санкт-Петербурге. "Они дают признательные показания", - сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Отмечается, что у задержанных изъяты "уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов".

ЦОС ФСБ России распространил также видеозапись задержания подозреваемых.

На одной из них запечатлен обыск, на другой мужчина приносит клятву верности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ "участие в деятельности террористической организации".

Задержанным грозит по вмененной статье лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В ФСБ напомнили, что информацию о готовящемся теракте и задержанных получили от американских партнеров.

По данным ФСБ России, за 10 месяцев 2019 года в стране было предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности

Предотвращение теракта произошло на фоне телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле отметили, что в ходе беседы Путин поблагодарил коллегу "за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России".

О том, что американские и российские спецслужбы обмениваются информацией, стало известно еще в середине октября этого года. Тогда глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что спецслужбы США предоставили информацию российским коллегам о том, что в России готовятся теракты. "Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны", - сказал он на ежегодном совещании руководителей спецслужб.

В качестве примера Бортников рассказал о том, как американские силовики помогли российским в расследовании готовившегося 2017 году в Санкт-Петербурге нападения на Казанский собор. Бортников также сообщил, что российская сторона не остается в долгу и предоставляет своим партнерам информацию "по любым проявлениям и угрозам", с которыми сталкиваются сотрудники ФСБ.

По данным ФСБ России, за 10 месяцев 2019 года предотвращено 39 терактов. Были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности.