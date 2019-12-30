В Псковской области перевернулся автобус с белорусскими туристами

Из-за капризов погоды 24 человека получили травмы в международном автобусе, который направлялся из Минска в Санкт-Петербург. На трассе Санкт-Петербург - Невель автобус марки Neoplan вылетел в кювет и перевернулся.

По данным ГУ МЧС по Псковской области, ДТП произошло у деревни Подборовье. В салоне находились 52 человека, включая четверых детей. К месту происшествия немедленно выехали спасатели.

В Псковскую областную больницу увезли 15 пострадавших, в том числе двоих детей, которых оставили под наблюдением врачей. Госпитализировали и семерых взрослых - у них диагностированы ушибы, переломы ключиц. Но в целом состояние здоровья пострадавших оценивается как среднее. В реанимации на момент написания материала находилась одна пострадавшая женщина. Ее состояние, по данным посольства Беларуси в России, врачи называют стабильно тяжелым. Шестерым пассажирам помощь оказали в приемном покое, а еще девять человек получили ее на месте происшествия. Пассажиров, которым госпитализация не потребовалась, временно разместили в гостинице.

Известно, что в автобусе ехали граждане Беларуси. Кто-то направлялся из Минска в Санкт-Петербург на работу, кто-то планировал отметить в Северной столице новогодние праздники. По факту происшествия полиция и Северо-Западное следственное управление СК на транспорте начали проверки. В самом факте ДТП сотрудники правоохранительных органов усматривают оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По одной из версий, причиной ДТП могла стать погода. Северо-запад страны оказался во власти погодной стихии, температура скачет с минусовой до нуля. Псковские автолюбители пишут в соцсетях, что на трассе до Невеля с вечера воскресенья было очень скользко. Правда, по данным ФКУ Упродор "Северо-Запад", все дороги были обработаны противогололедными материалами. Так это или нет, сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов.

В полиции и областной администрации говорят, что причиной ДТП стала погода

31 декабря температура воздуха в регионе будет колебаться от плюс двух до плюс четырех градусов. Но затем возможны заморозки. При таких колебаниях температуры даже самая спокойная дорога превращается в настоящий каток.