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30.12.2019 11:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Анапы в Краснодар отправилась первая "Ласточка"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Анапы Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Фото: Пресс-служба администрации Анапы

С 30 декабря город-курорт Анапа и краевую столицу связали скоростные электрички "Ласточка". В день будет осуществляться по два рейса. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Первая скорая электричка отправиласьиз Анапы сегодня в 10.15, она прибудет в Краснодар в 13.13.

Из столицы Кубани она отправляется в 06.06 и в 18.26, останавливаясь на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9-й километр, на которой построен вокзал с пассажирской платформой длиной 420 метров. Стоимость билета в новогодние каникулы составит 301 рубль.

В обратном направлении "Ласточка" будет уходить в 09.07 и в 21.42. Остановки будут осуществляться на тех же станциях. Это будет самый быстрый вид общественного транспорта на данном железнодорожном отрезке. Время в пути - около 2 часов 40 минут.

"При покупке билета сразу в оба направления стоимость второго будет снижена на 20 процентов. Также предусмотрены скидки 30 процентов для пассажиров до 21 года и пенсионеров", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ожидается, что особенно популярным эти "Ласточки" станут летом. До сегодняшнего дня из столицы Кубани до Анапы можно было добраться только на автобусах или личных авто. Однако в "высокий" сезон на дорогах к Черному морю регулярно образуются громадные пробки.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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