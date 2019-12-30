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30.12.2019 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда

Текст: Ирина Белова

В станице Староминской Кубани на улице Рабочей в руке у ребенка взорвалась петарда. Он доставлен в приемный покой центральной районной больницы.

Как заявили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение о несчастном случае поступило сегодня оперативной дежурной смене Центра управления кризисных ситуаций от диспетчера скорой помощи.

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О состоянии пострадавшего не сообщается.

МЧС призывает к осторожности при использовании пиротехнических изделий. В этом году нарушение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков стало причиной 70 пожаров, в которых пострадали более 10 человек.

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях.

Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Детям запускать петарды запрещено.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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