На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда

В станице Староминской Кубани на улице Рабочей в руке у ребенка взорвалась петарда. Он доставлен в приемный покой центральной районной больницы.

Как заявили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение о несчастном случае поступило сегодня оперативной дежурной смене Центра управления кризисных ситуаций от диспетчера скорой помощи.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

МЧС призывает к осторожности при использовании пиротехнических изделий. В этом году нарушение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков стало причиной 70 пожаров, в которых пострадали более 10 человек.

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях.

Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Детям запускать петарды запрещено.