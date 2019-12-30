В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминалным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчины наметили план перехода российско-украинской границы в обход установленного маршрута и приступили к его реализации в темное время суток. Когда они подошли к линии разграничения двух государств, их задержала тревожная группа.

- Комплексная проверка по базам данных позволила установить, что оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками, - рассказали в пресс-службе ПУ. - Сейчас на обеих задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы проверят причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.