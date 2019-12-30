В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, в районе первого спуска на поселок Зуя водитель грузовика Mercedes, ехавший из Симферополя в Керчь, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус MAN. Как уточнили в МВД, от полученных травм скончался водитель грузовика, а один пассажир грузовика и два пассажира автобуса травмированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они стараются обеспечить беспрепятственный проезд машин в районе аварии.