На Кубани гражданина Казахстана будут судить за сбыт наркотиков

В Краснодарском крае сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело в отношении 47-летнего гражданина Казахстана, у которого изъяли 36 килограммов кокаина.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кубани, мужчина обвиняется в пособничестве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, 20 февраля 2017 года 33-летний житель Санкт-Петербурга (уже осужденный по этому преступлению) вместе с жителем Казахстана в одном из гаражей в Новороссийске спрятал брикеты с кокаином в модифицированный отсек автомобиля Skoda Octavia. После погрузки партии напарник выехал в Краснодар.

"В тот же день, в 16 часов 10 минут, на участке автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь машину задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Все найденные в транспорте наркотические вещества весом 36 килограммов были изъяты. Гражданин Казахстана сумел сбежать от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в октябре 2019 года в Оренбургской области при попытке покинуть территорию Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Сейчас уголовное дело направлено в Приморский районный суд города Новороссийска. За данное преступление фигуранту грозит заключение в тюрьму сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.