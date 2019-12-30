В Платове пассажира задержали за курение в самолете

В ростовском аэропорту Платов задержан пассажир, нарушивший правила безопасности полетов. Во время рейса он заперся в туалетной комнате и закурил электронную сигарету.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1965 года рождения является жителем Ростовской области, он совершал перелет по маршруту Москва - Ростов-на-Дону. О нештатной ситуации на борту экипаж сообщил наземным службам и после приземления к самолету подъехали полицейские.

В отношении авиапассажира составлен акт об административном правонарушении. За курение на борту самолета мужчине грозит арест сроком до 15 суток или штраф от 2000 до 5000 рублей.