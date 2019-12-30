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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Платове пассажира задержали за курение в самолете

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ростовском аэропорту Платов задержан пассажир, нарушивший правила безопасности полетов. Во время рейса он заперся в туалетной комнате и закурил электронную сигарету.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1965 года рождения является жителем Ростовской области, он совершал перелет по маршруту Москва - Ростов-на-Дону. О нештатной ситуации на борту экипаж сообщил наземным службам и после приземления к самолету подъехали полицейские.

В отношении авиапассажира составлен акт об административном правонарушении. За курение на борту самолета мужчине грозит арест сроком до 15 суток или штраф от 2000 до 5000 рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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