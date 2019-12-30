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30.12.2019 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи начал работать краевой оперативный штаб

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

В Сочи заработал оперативный штаб, в состав которого вошли представители региональных и краевых властей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кубани.

По поручению главы края Вениамина Кондратьева его возглавил вице-губернатор Василий Швец.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В новогодние праздники штаб будет координировать действия курортов и служб, отвечающих за инфраструктуру.

"В период зимних каникул на горном кластере города, пользующемся большой популярностью у туристов, сфокусировано особое внимание. Планируется, что Сочи примет на новогодние праздники около 350 тысяч гостей. По предварительной информации, загрузка отелей уже составляет 100 процентов", - уточнили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

На время новогодних каникул все службы города перешли на особый режим работы: усилено дежурство служб ГО и ЧС, правопорядка, коммунального хозяйства, общественного транспорта, скорой медицинской помощи.

Работа оперативного штаба продлится до 8 января 2020 года.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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