В Сочи из-за аномальной погоды зацвели подснежники и цикламены

В Сочи активно распускаются первоцветы - подснежники, цикламены, зимовники и другие растения, занесенные в Красные книги. Что совсем неудивительно - днем температура воздуха достигает 20-23 градусов тепла.

Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, первоцветы находятся под угрозой из-за дельцов, которые безжалостно рвут редкие растения на продажу, нанося непоправимый урон местной флоре.

Например, в связи с интенсивным сбором на букеты и хозяйственным освоением предгорной зоны Сочи на грани исчезновения малочисленный и резкосокращающийся подснежник ризенский. С 2017 года он занесен в Красную книгу Краснодарского края. В России он встречается только в Сочинском нацпарке. Его популяция насчитывает от пятидесяти до тысячи экземпляров.

Природоохранное законодательство строго запрещает сбор краснокнижных растений. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей для физических лиц, 15-20 тысяч рублей для должностных и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических.

Кроме того, нарушителю предстоит возместить нанесенный природе ущерб. За каждый цветок, сорванный в Сочинском национальном парке, придется заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами могут стать продажа, покупка и пересылка растений.

Реальный способ остановить сбор краснокнижных цветов - не покупать их: тогда горе-предпринимателям станет невыгоден этот промысел.

Кстати

В новогодние праздники в Сочи ожидается до десяти градусов тепла, пасмурно, временами дождь, а в горном кластере прогнозируют +1…+5 градусов с мокрым снегом.