Где подешевеют вода, авиабилеты и отменят плату за парковку

Новости

На Дальнем Востоке вновь "заминировали" детские сады 06:13
В Сирии заявили об улучшении обстановки на трассе M-4 благодаря патрулированию 05:40
Число жертв тайфуна "Фанфон" на Филиппинах возросло до 47 человек 05:20
У побережья Камчатки произошли два землетрясения за ночь 05:18
Аэродром для авиации ВМС США на японском острове будет готов к 2024 году 04:56
Жертвами ДТП на юге Мексики стали 11 человек 04:48
Почти 30 тысяч туристов эвакуировали на юге Австралии из-за пожаров 04:25
Пушков напомнил Польше о ее стремлении к союзничеству с Гитлером 04:13
Помпео и Эспер обсудят с Трампом атаки ВВС США в Ираке 03:41
Во Владивостоке гимнастка сорвалась с высоты на "Елке в цирке" 03:28
Один человек погиб при крушении самолета в США 03:11
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию" 03:10
Несколько полицейских получили травмы во время протестов в Черногории 02:40
Эксперты назвали причину крушения самолета EgyptAir в 2016 году 02:05
До 25 увеличилось число погибших при атаке США на военную базу в Ираке 01:41
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки 01:08
США пригрозили ответными мерами на новые ракетные испытания КНДР 00:37
В Ираке назвали нарушением суверенитета удары США по объектам "Хезболлы" 00:19
Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными 00:07
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею 29.12.2019
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет 29.12.2019
СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе 29.12.2019
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день 29.12.2019
США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке 29.12.2019
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
30.12.2019 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где подешевеют вода, авиабилеты и отменят плату за парковку

Текст: Алексей Бондарев, Татьяна Дмитракова, Наталья Коротченко, Валентина Пичурина, Евгения Цинклер, Алексей Юхтанов
В январе 2020 года вступает в силу много региональных законов, которые касаются коммунальных тарифов, помощи родителям с детьми, лечения сердечников, расходов на транспорт и школьного питания. И даже криминальных парковок. Опыт соседей вполне может быть полезен там, где этих перемен пока не ожидается.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вода станет дешевле

Впервые для жителей Курганской области новый год начнется со снижения тарифов.

Почему курганские аграрии стали реже участвовать в госзакупках

Плата за тепловую энергию уменьшится почти на 3 процента. Тариф на холодную воду ожидает снижение на 6 процентов.

А вот цена на водоотведение останется без изменений. Как и тариф на электроэнергию. Он составит 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 копейки для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек - минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

Такие данные предоставили "РГ" в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов.

Авиабилет - за полцены

В Архангельской области жители отдаленных районов, до которых можно добраться только самолетом, с 1 января 2020 года получат льготу на перелет в областной центр и обратно.

Закончились субсидии на авиабилеты для перелетов с Дальнего Востока

Пассажирам в возрасте 65 лет и старше, несовершеннолетним, инвалидам и семьям с особыми детьми будут компенсировать 50 процентов стоимости авиабилетов из областного бюджета.

Эту норму вводит региональный закон.

Сердечникам не надо платить за лекарства

С нового года в Красноярском крае сердечники будут получать бесплатные лекарства. Такая мера прописана в краевом законе "О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Красноярском крае".

Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года

На медикаменты, оплаченные из бюджета, смогут рассчитывать те, кто перенес острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. И для этого не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь особый льготный статус. Если человек перенес заболевание, он получит такое право автоматически.

"Перечень препаратов широкий, он включает в себя 23 международных наименования. Предоставление препаратов будет происходить исключительно на основании диагноза, без определения социальной нуждаемости", - рассказал "РГ" заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксоборания края Илья Зайцев.

На реализацию закона заложено почти 140 миллионов рублей.

Платных парковок у дома не будет

В Ульяновске запретят платные стоянки возле домов.

Многие годы ульяновских автомобилистов опекали незваные благодетели, предлагая им свои услуги - "охраняемые парковки". Такие стоянки работали без какой-либо регистрации, а следовательно, не несли ответственности за имущество граждан и не платили налогов в казну.

В Петербурге предложили изменить законодательство о платных парковках

Предложения услуг бывали столь настойчивы, что нередко доходили до порчи припаркованных на "ничейной" территории автомобилей. Нелегальные парковки вообще живут своей жизнью: подключаются к коммуникациям жилых домов, не платя за пользование ресурсами. Почти на всех территориях - антисанитария.

"Непонятно, куда уходят финансовые потоки. Это огромные деньги, которые могли бы поступать в бюджет, - возмутился на одном из аппаратных совещаний ульяновский губернатор Сергей Морозов. - Сегодня мы видим многочисленные нарушения закона в этой сфере". Предположив, что у городских властей Ульяновска и Димитровграда от противостояния с нелегалами "коленки трясутся", глава региона предложил решать вопрос на уровне области.

Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
Нотариусы помогут оформить покупку квартиры в другом регионе

Вскоре в местном министерстве промышленности и транспорта разработали законопроект, регулирующий парковочную деятельность. В частности, был установлен запрет на платные парковки возле социально значимых объектов и на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Закон уже принят депутатами Заксобрания, и вступит в силу в первом квартале 2020 года.

"Этим нормативным актом также устанавливаются дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, используются бесплатно - в субботу и воскресенье, а также в нерабочие и праздничные дни", - пояснил корреспонденту "РГ" и.о. министра промышленности и транспорта региона Евгений Лазарев.

За частный детсад добавят денег

В Ленинградской области начнут компенсировать родителям затраты на частный детский сад.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Путин упростил запись в детсады

На льготу смогут претендовать семьи, где доход на одного человека в месяц составляет менее 22 тысяч 330 рублей в месяц. Сумма компенсации - около 9,5 тысячи рублей.

Чтобы претендовать на льготу, семья должна "простоять" в очереди на государственный детский сад не менее полутора лет. Возраст ребенка - от полутора до семи лет.

Мамам назначили стипендии

Благодаря национальному проекту "Демография", в Курганской области со следующего года женщины с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, смогут бесплатно пройти трехмесячные курсы и переобучиться на востребованные специальности.

Кроме того, они будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда (около 14 тысяч рублей в месяц).

С 2020 по 2024 годы на эти цели в Курганской области предусмотрено 12,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Сейчас среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольников, проводят анкетирование, чтобы узнать, сколько человек заинтересовал этот проект.

Школяры поедут без билетов

С нового 2020 года в Ульяновске проезд на электротранспорте для школьников будет бесплатным. О таком решении городских и региональных властей сообщил губернатор Сергей Морозов.

Фото: iStock
Власти разрешат возить группы школьников на старых автобусах

По его словам, областной центр "готов к запуску пилотного проекта по организации бесплатного проезда школьников в трамваях и троллейбусах уже после зимних каникул и до окончания учебного года". Таким образом, более 62 тысяч ульяновских учеников с начала третьей четверти и до летних каникул смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, предъявляя только справку обучающегося. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в администрации областного центра.

А муниципальные чиновники все это время будут отслеживать востребованность новой льготы и реальную заполняемость трамваев. В бюджете города на возмещение перевозчику убытков заложено 200 миллионов рублей. Но перечислены они будут лишь по предъявлении счетов после окончания эксперимента.

Кстати, бесплатный проезд школьников на городских автобусах, введенный во втором по величине городе Ульяновской области, Димитровграде, в 2019 году, оказался очень востребованным.

В школах накормят бесплатно

Теперь на Сахалине дети-школьники из многодетных семей смогут бесплатно получать горячее питание. А учащиеся, имеющие одного родителя, воспитывающего двоих и более детей, будут обеспечены еще и молоком.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах

На эти цели из областной казны потребуется более 92 миллионов рублей. Средства в полном объеме предусмотрены в проекте областного бюджета на 2020 и последующие годы.

А в Астраханской области ученики 1-4 классов из малообеспеченных семей получат из облбюджета пособие на питание в школе.

"Для его оформления родителям необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, это можно сделать сразу после новогодних праздников - с 9 января", - сообщили "РГ" в минсоцразвития и труда области.

В министерстве пояснили, что получать пособие семьи начнут со следующего месяца после дня обращения, то есть - с февраля. В период выплаты не войдут летние каникулы. Но в полном объеме выплатят пособие в те месяцы, на которые выпадают весенние, осенние и зимние каникулы.

Для оформления пособия необходимо предоставить справку с места учебы ребенка и документы о доходах семьи, так как на выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе - 10 тысяч 437 рублей. Кроме этого, необходимы документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание в Астраханской области.

Подробнее о региональных законах читайте в первых номерах "Российской газеты" 2020 года.

Экономика Экономика ЖКХ Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России УрФО Курганская область СЗФО Архангельская область СФО Красноярский край СЗФО Ленинградская область ДФО Сахалинская область Вступают в силу в январе 2020 года

Главное сегодня

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет
Пушков напомнил Польше о ее стремлении к союзничеству с Гитлером
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России