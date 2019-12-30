Где подешевеют вода, авиабилеты и отменят плату за парковку

В январе 2020 года вступает в силу много региональных законов, которые касаются коммунальных тарифов, помощи родителям с детьми, лечения сердечников, расходов на транспорт и школьного питания. И даже криминальных парковок. Опыт соседей вполне может быть полезен там, где этих перемен пока не ожидается.

Вода станет дешевле

Впервые для жителей Курганской области новый год начнется со снижения тарифов.

Плата за тепловую энергию уменьшится почти на 3 процента. Тариф на холодную воду ожидает снижение на 6 процентов.

А вот цена на водоотведение останется без изменений. Как и тариф на электроэнергию. Он составит 3 рубля 32 копейки для городского и 2 рубля 32 копейки для сельского населения. Ранее предполагалось, что тариф на электричество должен вырасти до 3 рублей 43 копеек - минимального значения, установленного для Курганской области ФАС России.

Такие данные предоставили "РГ" в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов.

Авиабилет - за полцены

В Архангельской области жители отдаленных районов, до которых можно добраться только самолетом, с 1 января 2020 года получат льготу на перелет в областной центр и обратно.

Пассажирам в возрасте 65 лет и старше, несовершеннолетним, инвалидам и семьям с особыми детьми будут компенсировать 50 процентов стоимости авиабилетов из областного бюджета.

Эту норму вводит региональный закон.

Сердечникам не надо платить за лекарства

С нового года в Красноярском крае сердечники будут получать бесплатные лекарства. Такая мера прописана в краевом законе "О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Красноярском крае".

На медикаменты, оплаченные из бюджета, смогут рассчитывать те, кто перенес острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. И для этого не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь особый льготный статус. Если человек перенес заболевание, он получит такое право автоматически.

"Перечень препаратов широкий, он включает в себя 23 международных наименования. Предоставление препаратов будет происходить исключительно на основании диагноза, без определения социальной нуждаемости", - рассказал "РГ" заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксоборания края Илья Зайцев.

На реализацию закона заложено почти 140 миллионов рублей.

Платных парковок у дома не будет

В Ульяновске запретят платные стоянки возле домов.

Многие годы ульяновских автомобилистов опекали незваные благодетели, предлагая им свои услуги - "охраняемые парковки". Такие стоянки работали без какой-либо регистрации, а следовательно, не несли ответственности за имущество граждан и не платили налогов в казну.

Предложения услуг бывали столь настойчивы, что нередко доходили до порчи припаркованных на "ничейной" территории автомобилей. Нелегальные парковки вообще живут своей жизнью: подключаются к коммуникациям жилых домов, не платя за пользование ресурсами. Почти на всех территориях - антисанитария.

"Непонятно, куда уходят финансовые потоки. Это огромные деньги, которые могли бы поступать в бюджет, - возмутился на одном из аппаратных совещаний ульяновский губернатор Сергей Морозов. - Сегодня мы видим многочисленные нарушения закона в этой сфере". Предположив, что у городских властей Ульяновска и Димитровграда от противостояния с нелегалами "коленки трясутся", глава региона предложил решать вопрос на уровне области.

Вскоре в местном министерстве промышленности и транспорта разработали законопроект, регулирующий парковочную деятельность. В частности, был установлен запрет на платные парковки возле социально значимых объектов и на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Закон уже принят депутатами Заксобрания, и вступит в силу в первом квартале 2020 года.

"Этим нормативным актом также устанавливаются дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, используются бесплатно - в субботу и воскресенье, а также в нерабочие и праздничные дни", - пояснил корреспонденту "РГ" и.о. министра промышленности и транспорта региона Евгений Лазарев.

За частный детсад добавят денег

В Ленинградской области начнут компенсировать родителям затраты на частный детский сад.

На льготу смогут претендовать семьи, где доход на одного человека в месяц составляет менее 22 тысяч 330 рублей в месяц. Сумма компенсации - около 9,5 тысячи рублей.

Чтобы претендовать на льготу, семья должна "простоять" в очереди на государственный детский сад не менее полутора лет. Возраст ребенка - от полутора до семи лет.

Мамам назначили стипендии

Благодаря национальному проекту "Демография", в Курганской области со следующего года женщины с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, смогут бесплатно пройти трехмесячные курсы и переобучиться на востребованные специальности.

Кроме того, они будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда (около 14 тысяч рублей в месяц).

С 2020 по 2024 годы на эти цели в Курганской области предусмотрено 12,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Сейчас среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или имеющих детей дошкольников, проводят анкетирование, чтобы узнать, сколько человек заинтересовал этот проект.

Школяры поедут без билетов

С нового 2020 года в Ульяновске проезд на электротранспорте для школьников будет бесплатным. О таком решении городских и региональных властей сообщил губернатор Сергей Морозов.

По его словам, областной центр "готов к запуску пилотного проекта по организации бесплатного проезда школьников в трамваях и троллейбусах уже после зимних каникул и до окончания учебного года". Таким образом, более 62 тысяч ульяновских учеников с начала третьей четверти и до летних каникул смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, предъявляя только справку обучающегося. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в администрации областного центра.

А муниципальные чиновники все это время будут отслеживать востребованность новой льготы и реальную заполняемость трамваев. В бюджете города на возмещение перевозчику убытков заложено 200 миллионов рублей. Но перечислены они будут лишь по предъявлении счетов после окончания эксперимента.

Кстати, бесплатный проезд школьников на городских автобусах, введенный во втором по величине городе Ульяновской области, Димитровграде, в 2019 году, оказался очень востребованным.

В школах накормят бесплатно

Теперь на Сахалине дети-школьники из многодетных семей смогут бесплатно получать горячее питание. А учащиеся, имеющие одного родителя, воспитывающего двоих и более детей, будут обеспечены еще и молоком.

На эти цели из областной казны потребуется более 92 миллионов рублей. Средства в полном объеме предусмотрены в проекте областного бюджета на 2020 и последующие годы.

А в Астраханской области ученики 1-4 классов из малообеспеченных семей получат из облбюджета пособие на питание в школе.

"Для его оформления родителям необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, это можно сделать сразу после новогодних праздников - с 9 января", - сообщили "РГ" в минсоцразвития и труда области.

В министерстве пояснили, что получать пособие семьи начнут со следующего месяца после дня обращения, то есть - с февраля. В период выплаты не войдут летние каникулы. Но в полном объеме выплатят пособие в те месяцы, на которые выпадают весенние, осенние и зимние каникулы.

Для оформления пособия необходимо предоставить справку с места учебы ребенка и документы о доходах семьи, так как на выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе - 10 тысяч 437 рублей. Кроме этого, необходимы документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание в Астраханской области.

Подробнее о региональных законах читайте в первых номерах "Российской газеты" 2020 года.