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30.12.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ушло в суд дело банды, в которой были ведьма и экс-силовики

Текст: Татьяна Воробьева

Завершено расследование уголовного дела банды из семи черных риелторов которые несколько лет орудовали в Свердловской области.

"На счету обвиняемых - два десятка обманутых граждан, причиненный ущерб составил около 25 миллионов рублей", - сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

С 2013 по 2017 год группировка присваивала деньги в момент совершения сделок с недвижимостью. По данным ИМВД, действовали сообщники в городе Полевском под прикрытием ООО. Они находили любителей выпить, имеющих задолженность за услуги ЖКХ, и склоняли их к продаже жилья. Взамен обещали погасить долги и помочь купить другую квартиру. Само собой, ничего из этого не делалось: обвиняемые похищали деньги, либо приобретали в свою пользу право собственности на недвижимое имущество.

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"Всех предполагаемых мошенников, в том числе организатора группы, задержали сотрудники ОБОП в мае 2017 года. У каждого участника шайки, среди которых были бывшие силовики, имелись свои обязанности: одни отвечали за юридическую и силовую поддержку, другие - за подделку документов. В деле фигурирует даже "потомственная ведьма", - рассказал Горелых.

В деле - 79 томов. Чтобы изобличить "риелторов", правоохранительные органы допросили сто человек, провели больше 20 очных ставок, свыше десятка обысков, а так же - ряд экспертиз, в том числе - почерковедческих и фоноскопических.

"Изъяты документы по объектам недвижимости, часть похищенных денег. Одному из потерпевших вернули право собственности на квартиру, на другой объект недвижимости наложили арест", - подчеркнул официальный представитель региональной полиции.

Кстати, одному из участников банды дополнительно вменяется п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), санкция этой статьи предусматривает до семи лет заключения.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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