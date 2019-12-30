В энергетику идут работать сильные люди

В крупнейшем на Ямале ресурсоснабжающем предприятии АО "Ямалкоммунэнерго" работает свыше 5000 человек: инженеры, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари КИПиА, мастера цехов, машинисты двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок, специалисты промышленной и экологической безопасности, операторы котельных и тепловых пунктов, работники оперативно-диспетчерских отделов. От г. Мураленко до с. Антипаюта, от г. Тарко-Сале до г. Лабытнанги, от с. Мужи до п. Новый Порт - незаметный ежедневный труд энергетиков Ямала говорит о профессионализме и единстве трудового коллектива, ведь то, что иногда кажется мелочью, в условиях Крайнего севера приобретает статус необходимого.

Преемственность поколений - именно так можно характеризовать семьи энергетиков, где уважение и любовь к профессии передают от родителей детям. Оксана Шестакова трудится оператором котельной более 16 лет. В "Тепло-Энергетик" пришла работать по стопам своих родителей, которые проработали здесь достаточно долгое время. Как рассказала Оксана, оператор котельной - очень ответственная должность. "Мы снабжаем теплом потребителей, среди которых есть жизненно важные объекты - школы, сады, больница. В основу задач деятельности оператора входит обслуживание котельного оборудования, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объекта. То есть мы следим за технологическими процессами, состоянием котлов".

Котельные и электростанции морозного Ямала можно с гордостью называть "сердцем" городов и поселений, ведь именно от этих объектов жизнеобеспечения, как от сердца, питаются теплом и энергией дома и все социальные и жизненно важные учреждения. "Благодаря самоотверженному труду многих поколений округ обладает мощнейшим энергетическим комплексом. Его гордость - работоспособный и высокопрофессиональный коллектив, способный в суровых климатических условиях Севера решать сложнейшие производственные задачи. Сегодня на Ямале успешно реализуются масштабные государственные проекты, позволяющие развиваться отрасли и Арктическому региону в целом", - заметил Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

О своей профессии слесарь КИПиА газового участка филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" Александр Колмаков говорит с особым чувством, как и о тех, кто трудится с ним бок о бок: "Не один десяток лет работаем вместе с Валерием Ильиным и Александром Бугаем. Понимаем друг друга с полуслова. Иначе и нельзя, ведь от слаженности нашей работы зависит безопасность котельных, а значит, и благополучие пуровчан". Впрочем, и о молодых специалистах Александр отзывается с не меньшей гордостью: "Я уверен, что они не подведут своих земляков в сложной ситуации, ведь грамотный киповец это ещё и хороший слесарь, оператор и электрик. Со своими знаниями и опытом он способен заменить многих специалистов. И наши парни именно такие. Это и Слава Морза, и Денис Антонов, и Саша Зайцев, и Алексей Теплов. Очень грамотные парни, достойная смена растёт".

Незаметный ежедневный труд энергетиков Ямала говорит о профессионализме и единстве трудового коллектива, ведь то, что иногда кажется мелочью, в условиях Крайнего севера приобретает статус необходимого.

В компании большое внимание уделяется спортивно-оздоровительным и культурно-массовым мероприятиям, посвящённым датам или событиям. Сотрудники Филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко "Тепло" по праву могут себя считать самыми танцующими энергетиками в округе. Такие привычные для работников "Ямалкоммунэнерго" качества, как упорство, слаженность работы и целеустремленность, помогли команде "Энерго Дэнс" завоевать гран-при на проекте "Танцующий город". Во время их выступления на сцене царила мистическая обстановка, а зрителям выпала возможность перенестись в мир духов и шаманов.

Шурышкарский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" может похвастаться сильной сборной по хоккею, работники Губкинского филиала - приверженцы интеллектуальных и активных игр "Автоквест". Волейбольной команде исполнительной дирекции компании более четырех лет.

Отсчетной датой социальной направленности ямальской энергокомпании можно считать июль 2012 - именно тогда в городе Надым образовалась первичная профсоюзная организация АО "Ямалкоммунэнерго". К концу апреля 2014-го в профсоюз работников жизнеобеспечения АО "Ямалкоммунэнерго" входило три "первички" из филиалов Надыма, Муравленко и Тазовского. Тогда же председателем профсоюза АО "Ямалкоммунэнерго" избрали мастера из надымского филиала Елену Яганову. "Приятно, что с момента создания, в комитет вступило так много работников предприятия - без малого 3000 человек. Конечно, не для всех работников это простое решение, кто-то не уверен и сомневается, но ситуация стабильно улучшается. Радует, что люди настроены серьезно, что у каждого есть возможность сделать что-то нужное и важное, не только для себя, но и для коллег по работе", - говорит Елена.

Для "Ямалкоммунэнерго" 2019 год был насыщенным на социальные события, как внутрикорпоративные, так и "внешние". Компания активно взаимодействует с Ямальским многопрофильным колледжем, Ямальским отделением Союза пенсионеров России и Фондом "ЯМИНЕ". "Сегодня без поддержки кампании не удалось бы провести такое яркое мероприятие для ямальских пенсионеров, как фестиваль "Жизнь в версии PRO", - замечает председатель правления Регионального отделения Союза пенсионеров Анатолий Палюга.

Знаковым событием уходящего года стало подписание соглашения между АО "Ямалкоммунэнерго" и Благотворительным Фондом поддержки детей "ЯМИНЕ". Ранее ямальские энергетики направляли благотворительную помощь на лечение детей, данное же соглашение направлено на создание системы комплексной и долгосрочной поддержки детей с хроническими заболеваниями и детей групп социального риска, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, их семьям.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"