В Курганской области объявили тариф на вывоз мусора

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назвал сегодня тарифы на услуги регионального оператора по вывозу мусора.

По словам главы ведомства Ирины Гагариной, экономически обоснованный тариф установлен в размере - 561 рубль 77 копеек за кубометр и 3555 рублей 51 копейка за тонну. Жители Кургана с учетом нормы накопления мусора будут платить 88 рублей 95 копеек, а сельчане - 79 рублей 58 копеек. Такие суммы сложились из трех составляющих: тарифов на захоронение полигонов (по территориальной схеме, их в регионе 11), транспортировки и биллинга - расчетно-кассового обслуживания потребителей. В Кургане такая база данных есть, а в районах ее нужно создавать.

Напомним, услуга по обращению с ТКО перешла из жилищной в разряд коммунальных, как газ, электричество и вода. Плата для населения будет рассчитываться не с квадратного метра, как раньше, а с человека. За вывоз отходов будут платить все жители, не зависимо от того, где они обитают: в многоквартирном или частном доме. Такой подход, рассчитывают власти, поможет раз и навсегда покончить с несанкционированными свалками. Оплачивать вывоз мусора зауральцы пока будут по отдельной квитанции.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской области заработает с 1 января 2020 года. По словам директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, главная задача реформы, не просто распределить мусорные потоки, а создать понятную и четкую логистическую систему. Каждый человек должен понимать, как движется мусор от контейнерной площадки до конечной точки. Для этого власти постарались сделать все возможное. Разработана территориальная схема обращения с ТКО , на которой указаны имеющиеся объекты размещения отходов и те, что планируется создать в рамках реформы, выбраны регоператор и перевозчик, установлены тарифы.