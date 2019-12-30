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30.12.2019 12:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сургуте чиновников пересадили на такси и сэкономили 50 млн рублей

Текст: Елена Мационг
Пока чиновники по всей стране с жаром обсуждают инициативу Минфина начать использовать агрегаторы такси для передвижения госслужащих, в Сургуте уже анализируют этот опыт. Там еще два года назад приняли решение пересадить работников мэрии на такси и общественный транспорт. В итоге сэкономили за это время 50 миллионов бюджетных рублей.

- Все эти деньги пошли в итоге на нужды Сургута, - рассказал "РГ" глава города Вадим Шувалов. - Тогда же мы провели аукцион по продаже части служебных машин администрации города. Реализовали 24 автомобиля и на вырученные деньги обновили оставшийся автопарк. В основном это машины оперативного пользования. Причем никаких возмущений со стороны тех, кого коснулась эта реформа, я не слышал ни разу.

Конечно, к такси для чиновников предъявляется определенный перечень требований. Приезжать они должны в течение не больше пятнадцати минут, в салоне должно быть чисто, не допускается запах сигарет, зимой машина должна быть прогрета, летом в ней обязательно должен работать кондиционер.

Фото: Photoxpress
Пересядут ли чиновники со служебных автомобилей на такси

Оператор такси в Сургуте, подписывая договор с мэрией, обязался поставлять не менее 27 машин среднего и семейного классов одновременно. Есть и отдельный пункт в договоре - водитель не должен делиться с кем-либо конфиденциальной информацией, если вдруг что-то услышит.

То, что эксперимент удачный, показал уже первый год работы в новых условиях. За это время в Сургуте сэкономили 25 миллионов рублей, в следующий год - еще 25. Отказываться от такси не собираются.

Экономия произошла прежде всего за счет зарплат постоянных водителей. Раньше часто они сидели без дела часами, ждали, когда чиновнику нужно будет выехать. Как признаются в мэрии, курили и играли в домино. Тратились деньги на техническое обслуживание машин, на администрирование процесса управления служебным транспортом и так далее. Как выяснилось, такси избавляет от всех этих головных болей. Сейчас персональное авто в Сургуте есть только у главы города.

Отметим, пока инициатива Минфина не обрела статус официального документа. Неизвестно, какие в итоге требования к такси предъявят федеральные ведомства, как будут отбираться агрегаторы и таксопарки. Не подсчитано, сколько бюджетных денег будет сэкономлено. Со всем этим Минфин должен определиться до конца января следующего года. По крайней мере, опыт Сургута тут может прийтись как раз кстати.

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