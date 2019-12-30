Роскомнадзор напомнил о новых требованиях к телеканалам с 1 января

У вещателей появляется обязанность сделать доступным для инвалидов по слуху не менее 5% недельного объема вещания (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи). Такая норма вступает в силу 1 января 2020 года, напоминает Роскомнадзор.

Требование об адаптации определенного объема продукции телеканала для инвалидов по слуху касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики и языка вещания. При этом оно не предполагает внесения каких-либо изменений в действующие лицензии на вещание или получение новой лицензии и не касается телеканалов, транслирующихся в Интернете, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Норма об адаптации телевизионного контента для инвалидов по слуху появилась в рамках продолжения исполнения обязательств, взятых на себя Россией в рамках Конвенции о правах инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН одобрила ее в декабре 2006 года. Для Российской Федерации документ вступил в силу в октябре 2012 года.