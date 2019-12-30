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30.12.2019 17:10
Рубрика: Общество

"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет космического назначения. Как уточнили в госкорпорации, они будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и космического центра во Французской Гвиане.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный представил ролик, согласно которому на 2020 год запланировано два десятка запусков ракеты-носителя "Союз". В частности, пять из них будет осуществлено с космодрома Восточный, еще два - пилотируемые запуски к МКС. Также в 2020 году планируется возобновить испытания ракеты-носителя "Ангара" и продолжить пуски "Протонов-М", - сообщает ТАСС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По данным "Роскосмоса", в 2019 году были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения, что превысило количество пусков в 2018 году (19 успешных пусков). При этом доля успешных запусков обеспечена на уровне 100 процентов. Такой результат был достигнут в связи с повышением качества создаваемых космических носителей и аппаратов, самоотверженным трудом всех работников ракетно-космической отрасли: пусковиков, ракетчиков, инженеров, конструкторов, - отмечают в госкорпорации.

На различные орбиты (с учетом запусков с Гвианского космического центра) было выведено 73 космических аппарата. В это число также вошли два аппарата "Глонасс-М", запущенные в порядке ротации отечественной навигационной группировки. На конец нынешнего года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 спутника.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски ракеты-носителя "Протон" Запуски "Союзов"

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