Россияне рассказали, что просят у Деда Мороза на Новый год

О том, что чаще всего россияне просят у Деда Мороза на Новый год, свидетельствует предновогодний опрос ВЦИОМ. Главный подарок - это "здоровье себе, родственникам и всем людям" - 34 процента опрошенных. О здоровье чаще всего просят женщины (42 процента) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41 процент).

На втором месте в списке новогодних ожиданий-желаний - материальное благополучие и деньги (9 процентов). О материальных благах, как правило, просят молодые люди от 18 до 24 лет (18 процентов). "Счастья себе и родственникам" попросил каждый двадцатый россиянин, или 6 процентов против 3 процентов в 2018 году. Пожелание "о мире во всем мире" сместилось в списке желаний на две строчки вниз - 6 процентов против 10 процентов в 2018 году. Замыкает первую пятерку новогодних желаний мечта о квартире или даче (5 процентов). Чаще других об отдельном жилье Деда Мороза просят молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди прочих желаний россияне просят об автомобиле (5 процентов), о путешествиях (3 процента), о хорошей и высокооплачиваемой работе (2 процента).

Среди довольно редких желаний, в частности, выделяются просьба о повышении зарплаты и об удаче (по 2 процента соответственно), затем идет просьба "закрыть все кредиты и долги", пожелание о "стабильности" и о "благополучии всем людям" (по 1 проценту).

Один из сюрпризов опроса ВЦИОМ - больше половины опрошенных, имеющих детей, полагают, что их дети верят в существование Деда Мороза - 63 процента. Абсолютное большинство детей этих родителей находятся в возрасте от трех до восьми лет включительно (более 88 процентов).