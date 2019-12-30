Российская шахматистка Лагно выиграла ЧМ по блицу

Россиянка Екатерина Лагно стала трехкратной чемпионкой мира по блицу, который прошел в Москве.

Екатерина Лагно (Россия) на турнире по быстрым шахматам (блиц) чемпионата мира по рапиду и блицу 2019 в Москве. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

По итогам турнира Лагно набрала 13 очков после 17 туров и всего на 0,5 очка опередила представительницу Украины Анну Музычук. Накануне заключительного тура у соперниц было равное количество очков. Россиянка в заключительном туре играла против Антоанеты Стефановой из Болгарии. Музычук параллельно встречалась с представительницей Китая Тань Чжунъи.

Свою партию Лагно свела вничью, а Музычук проиграла. В итоге именно на 0,5 очка Лагно и опередила свою соперницу. Китаянка Тань Чжунъи стала третьей, по дополнительным показателям опередив еще одну представительницу России Валентину Гунину, они набрали по 12 очков. Пятое место заняла еще одна россиянка Александра Костенюк (11,5).

Лагно выигрывала чемпионаты мира по блицу в 2010 и 2018 годах. До 2014 года она представляла сборную Украины.

"Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать, - цитирует Лагно ТАСС. - Второй год побеждаю, но это не значит, что это легко - конкуренция огромная, все соперницы сильные. Плюс, надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира. В любом случае я очень довольна, что смогла победить".