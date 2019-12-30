Росстандарт отказался от собственных систем сертификации

Росстандарт прекратил действие собственных систем добровольной сертификации, кроме Национальной системы сертификации. Они были зарегистрированы с 1995 по 2010 годы.

Прекращают действие "Регистр систем качества", "Система добровольной сертификации продукции Госстандарта России", "Система добровольной сертификации электрооборудования", "Система добровольной сертификации новых и модернизированных топлив, масел, смазок, консервационных материалов и специальных жидкостей, применяемых в различных видах техники для гражданских нужд и обороны страны", "Система добровольной сертификации услуг ГОСТ Р", "Регистр систем менеджмента", "Система добровольной сертификации электрических установок, зданий, сооружений и комплексов", "Системы качества и безопасности пищевой и фармацевтической продукции".

В то же время планируется закрепить де-юре статус НСС как национальной, это предусматривает правительственный законопроект, который более года назад был принят Госдумой в первом чтении. НСС призвана переломить негативные тенденции, выражающиеся в падении спроса со стороны изготовителей и импортеров на полноценные испытания продукции и ее достоверную сертификацию, обращает внимание Росстандарт.