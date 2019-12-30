С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Выплаты тем пенсионерам, которые в течение года завершат работу, как отмечается, также будут увеличены (на все пропущенные индексации).
При этом, индексация пенсий на 6,6% будет выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Таким образом, пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на одну тысячу рублей в месяц, и сумма пенсии в итоге составит 16,5 тысячи рублей, заключили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал дальнейшую индексацию пенсий россиян после 2024 года.