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30.12.2019 19:32
Рубрика: Экономика

Самозанятых приравняли к малому бизнесу

Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)
Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Такое право будет у них в течение всего срока проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года. Кроме того, самозанятым становятся доступны меры поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участвовать в госзакупках самозанятые могли и раньше, но на общих основаниях. В то же время для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд преференций. Госкомпании обязаны отдавать им 18% от общего объема своих закупок, 15% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). С 1 января 2020 года квоты увеличатся до 20% и 18% соответственно. Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января - 15 дней).

Что касается мер поддержки, на которые смогут рассчитывать самозанятые, то речь идет о льготных кредитах, а также имущественной, информационной, консультационной и образовательной помощи по линии Корпорации МСП.

Фото: РИА Новости
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Новые нормы должны помочь становлению бизнеса самозанятых и будут стимулировать выход таких граждан из тени.

Основные положения закона уже вступили в силу, но для нормы, которая распространяет на самозанятых преференции при участии в госзакупках, предусмотрена отсрочка - 90 дней со дня опубликования. За этот срок правительству предстоит принять подзаконные акты.

По итогам 2019 года число участников эксперимента по уплате налога на профессиональный доход превысило 330 тысяч человек. Все они официально зарегистрировались в качестве самозанятых в специальном приложении "Мой налог" и работают легально.

Спецрежимом могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для работающих с физлицами не превышает 4% от дохода. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке.

2,4 миллиона рублей в год составляет максимальная сумма годового дохода, при котором можно стать самозанятым

Как отмечал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, главная цель этого проекта - дать гражданам возможность легализовать свои отношения с государством, получить доступ к кредитованию и господдержке.

Самозанятым не нужно ходить в налоговую инспекцию. Чтобы зарегистрироваться, достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" в смартфон или на планшет (на компьютере все то же самое работает в веб-кабинете самозанятого) и зарегистрироваться. Для этого есть три варианта. Во-первых, по паспорту - с телефона или планшета. При сканировании документа данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После распознавания нужно будет сфотографироваться. Второй вариант - личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС - он доступен для любых устройств. В такой ситуации паспорт не нужен. Понадобится ИНН и пароль, который используется для доступа в личный кабинет. Третий способ - Единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом случае опять же паспорт не требуется. Требуется ввести номер мобильного телефона, СНИЛС или адрес электронной почты, которые используются для доступа к электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru.

Фото: iStock
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

С помощью мобильного приложения можно формировать чеки, передавать их в налоговую службу, вести учет доходов от своего бизнеса. Для удобства уплаты налога каждому подключившемуся к системе ежемесячно поступает информация о сумме. С согласия гражданина она списывается с его банковского счета или может быть уплачена им самостоятельно.

Всем участвующим в эксперименте гражданам положен налоговый вычет - 10 тысяч рублей. При его предоставлении налоговая ставка (4% или 6%) уменьшается на 1% и 2% соответственно до тех пор, пока вся сумма вычета не будет выбрана полностью. Если гражданин отписался от статуса самозанятого (это можно сделать, подав заявление через приложение), а потом снова зарегистрировался, остаток неиспользованного налогового вычета восстанавливается.

Самые популярные категории услуг у граждан, работающих на себя, - это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим стартует еще в 19 регионах. В состав новых участников эксперимента войдут Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Башкирия.

С 1 июля его планируется распространить на всю страну. По оценкам "ОПОРЫ России", число официально подтвердивших свой статус самозанятых вполне может перевалить за отметку в 1 млн человек.

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