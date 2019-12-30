Семь войн "Ишачка": И-16 совершил первый полет 86 лет назад

30 декабря 1933 года состоялся первый полет советского истребителя И-16. Пилотировал машину легендарный испытатель авиационного завода № 39 Валерий Чкалов. Он разогнал истребитель до скорости 359 км/час, что было на 80 км/час больше, чем у самолетов-бипланов с аналогичным двигателем. Так прошло "крещение небом" самолета-символа своей эпохи.

Истребитель И-16 был разработан в конструкторском бюро Николая Поликарпова. Это был первый в мире массовый моноплан с убирающимся шасси и защищенным бронеспинкой креслом пилота. Мотор воздушного охлаждения М-22 имел мощность 480 л.с. Вооружение первых серийных истребителей составляли два пулемета ШКАС калибра - 7,62 мм, которые буквально "перерезали" фюзеляжи противника.

Впрочем, самолет имел и недостатки. Несмотря на сверхвысокую горизонтальную маневренность И-16 был аэродинамически неустойчивым. Тем не менее самолет активно модернизировался и стал участником семи войн. Советские летчики ласково называли его "Ишачок", испанцы - "Моска", что переводится как "Комар", японцы - "Абу" или "Овод", а немцы - "Рата", то есть "Крыса".

Боевое крещение И-16 состоялось в 1936 году в Испании. Опыт боев показал превосходство "Ишачка" над немецкими Heinkel Hе-51 и итальянскими Fiat CR.32. Советские пилоты владели инициативой, так как в любой момент могли выйти из боя и повторить атаку, используя превосходство в скорости. Ситуация в корне изменилась после появления в Испании немецкого истребителя Messerschmitt Bf 109. Пилоты "Легиона Кондор" имели преимущество в боях на "вертикали", но советские асы стремились перевести бой в "горизонталь". В 1937 году командиру эскадрильи Александру Гусеву удалось подбить Me-109, который совершил вынужденную посадку и затем оказался в СССР.

Другим серьезным испытанием "Ишачка" стало небо Китая, где И-16 принял участие в сразу трех военных столкновениях. До 1941 года СССР поставил 215 истребителей гоминьдановскому Китаю, их противниками стали японские монопланы Mitsubishi A5M и Nakajima Ki-27. Советским пилотам также лично пришлось столкнуться с японскими истребителями у озера Хасан и на Халхин-Голе. Кстати, там прошло первое боевое применение ракет РС-82. 20 августа 1939 года пятерка советских летчиков капитана Николая Звонарева атаковала группу из 40 японских истребителей. Произведя одновременный залп с расстояния 1000 метров "Ишачки" сбили три самолета противника.

Действовал И-16 в небе над Польшей в 1939 году и Финляндией в 1940 году. Воздушные бои во время советско-финской войны случались нечасто, поэтому истребители вели штурмовку наземных позиций и эшелонов с вражеской военной техникой.

В первый год Великой Отечественной войны на И-16 легла основная тяжесть боев с немецкой, итальянской, финской, румынской и венгерской авиацией. Увы, из-за желания советских военачальников оправдать за катастрофу 1941 года "Ишачку" была отведена роль самого отъявленного неудачника. Хотя в 03:30 утра звено И-16 33-го истребительного авиаполка, базирующегося в Пружанах, сбило над Брестом первый немецкий самолет. Всего с 22 июня по 5 июля 1941 года Германия, без учета своих союзников, потеряла 807 самолетов, и самый большой процент сбитых оказался на счету "Ишачка". В своем кругу немецкие асы обычно говорили, что не нужно загонять "Крысу" в угол.

Тем не менее количество И-16 в действующих частях неуклонно сокращалось. Зато "Ишачки" достойно несли службу на Дальнем Востоке. 12 июня 1944 года летчики 888-го авиаполка отбили от японских истребителей американский ударный морской самолет PV-1 Ventura и привели ее на свой аэродром под Петропавловском-Камчатском.