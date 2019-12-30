Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния""

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6224; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 53, ст. 7583; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2015, N 48, ст. 6724; 2017, N 52, ст. 7930; 2018, N 11, ст. 1591; N 41, ст. 6190) дополнить статьей 52 следующего содержания:

"Статья 52. Информирование граждан о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах

1. Гражданин вправе получать персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг посредством направления ему уведомлений (с его согласия);

2) с использованием выделенного телефонного номера (бесплатно) при обязательной идентификации гражданина в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями в случае предоставления персонифицированной информации;

3) при личном посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Порядок информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом положений статьи 69 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

В пункте 2 части 13 статьи 3 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3888; 2018, N 1, ст. 22, 56) слова "до 31 декабря 2019 года" заменить словами "до 31 декабря 2020 года".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац четвертый статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

3. Абзац пятый статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

4. Абзац шестой статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин