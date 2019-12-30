В воскресенье правящий совет талибов согласился на временное прекращение огня в Афганистане. В это время может быть подписано мирное соглашение с Соединенными Штатами, заявили представители "Талибан" (запрещенная в России группировка). Они не уточнили, когда начнется этот процесс, сообщает The Associated Press. Продолжительность своеобразного перемирия (прекращения огня) не уточняется, но предполагается, что оно продлится 10 дней.

Вашингтон настаивал на прекращении огня до того, как будет подписано какое-либо мирное соглашение. Оно позволило бы Соединенным Штатам вывести свои войска из Афганистана и положить конец 18-летнему военному присутствию американцев в этой стране. Приблизительно 12 тысяч американских военнослужащих в настоящее время находятся в Афганистане.

В Белом доме хотят, чтобы сделка включала в себя обещание талибов, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы террористических группировок.

Ключевым элементом соглашения, которое США и Талибан разрабатывают уже более года, также являются прямые переговоры между афганцами, находящимися по обе стороны конфликта. Ожидается, что эти внутриафганские переговоры состоятся в течение двух недель после подписания мирного соглашения между США и талибами. Стороны должны решить, как будет выглядеть послевоенный Афганистан.