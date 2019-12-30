Современная болезнь найдена в 500-летних мумиях

Международная команда ученых провела компьютерное сканирование гренландских мумий XVI века, которое показало, что эти люди при жизни страдали от закупорки артерий.

Об открытии сообщает International Business Times. Исследовательская группа HORUS изучила хорошо сохранившиеся мумии четырех взрослых инуитов и одного младенца, живших в Гренландии около 500 лет назад. Анализ скелета и зубов показал, что двое взрослых были мужчинами. Две мумии принадлежат женщинам, умершим в возрасте от 18 до 30 лет.

Компьютерная томография выявила у трех мумий "кальцифицированную атерому" - скопление бляшек жирового материала в артериях. На снимках эти бляшки выглядят как более плотные участки ткани. При этом ученые достоверно не знают, стало ли именно это заболевание причиной смерти инуитов.

В своем исследовании, опубликованном на открытой цифровой платформе JAMA Network digital platform Американской медицинской ассоциации, авторы пишут: "считается, что атеросклероз - это современное заболевание, однако его наличие у древних людей повышает вероятность более фундаментальной предрасположенности к этому заболеванию".

Атеросклероз - это заболевание, при котором бляшки скапливаются внутри артерий. В современном мире в развитых странах эта болезнь является одной из ведущих причин смертности.

Наличие бляшек в артериях инуитов, умерших 500 лет назад, удивило исследователей. Сканирование показало, что эти люди сидели на определенной диете, богатой жирными кислотами омега-3. Они питались рыбой, птицей и морскими млекопитающими.

Исследователи отмечают, что им непонятны факторы, которые вызвали атеросклероз у этих древних людей.