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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда""

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Специальная оценка условий труда

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2014, N 26, ст. 3366; 2015, N 29, ст. 4342; 2016, N 18, ст. 2512; 2018, N 30, ст. 4543) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подтверждения внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета).";

б) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) рассмотреть замечания и возражения работника относительно результатов специальной оценки условий труда, представленные в письменном виде в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, и принять решение о проведении в случае необходимости внеплановой специальной оценки условий труда.";

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) представлять работодателю, организации, проводящей специальную оценку условий труда, и (или) в выборный орган первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии) в письменном виде замечания и возражения относительно результатов специальной оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте.";

3) пункт 3 части 2 статьи 6 дополнить словами ", и (или) методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений и соответствующие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (далее - поверка)";

4) в статье 7:

а) в абзаце первом слово "Результаты" заменить словами "1. Результаты";

б) в пункте 16 слова "федеральными законами и иными" заменить словами "настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и";

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Результаты проведения специальной оценки условий труда для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, могут применяться при условии, если сведения о них внесены в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Результаты проведения специальной оценки условий труда, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут применяться для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.";

5) в статье 8:

а) в части 4 слова "утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда" заменить словами "внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а в отношении результатов проведения специальной оценки условий труда, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о проведении специальной оценки условий труда обязана передать в информационную систему учета сведения, указанные в подпунктах "а", "в" и "в1" пункта 1 части 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, и получить для предстоящей специальной оценки условий труда идентификационный номер, который присваивается информационной системой учета в автоматическом режиме в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 18 настоящего Федерального закона. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана сообщить указанный идентификационный номер работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда.";

6) статью 9 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В случае отсутствия возможности у работодателей - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законом отнесены к микропредприятиям, образовать комиссию полномочия комиссии, указанные в части 5 настоящей статьи, частях 2, 4 и 5 статьи 10, частях 2, 7, 9 - 11 статьи 12, части 6 статьи 14, части 2 статьи 15 и части 3 статьи 17 настоящего Федерального закона, исполняет работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник.";

7) часть 3 статьи 10 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии);

6) результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.";

8) в части 4 статьи 11 слова "утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда" заменить словами "внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему учета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а в отношении результатов проведения специальной оценки условий труда, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда";

9) в статье 12:

а) часть 4 дополнить словами ", и (или) методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, и соответствующие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку", дополнить предложением следующего содержания: "Методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений должны позволять проводить исследования (испытания) и измерения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов условий труда во всех диапазонах, установленных методикой проведения специальной оценки условий труда.";

б) часть 5 после слов "Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных производственных факторов," дополнить словами "отвечающие требованиям, установленным частью 4 настоящей статьи,";

10) в статье 13:

а) в пункте 1 части 1 слова "инфракрасное излучение" заменить словами "тепловое облучение";

б) в пункте 4 части 3 слова "инфракрасного излучения" заменить словами "теплового облучения";

11) в статье 15:

а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) замечания и возражения работника относительно результатов специальной оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленные в письменном виде в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (при наличии).";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Отчет о проведении специальной оценки условий труда должен содержать идентификационный номер, указанный в части 6 статьи 8 настоящего Федерального закона.";

в) в части 2 первое предложение дополнить словами "в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей специальную оценку условий труда";

г) в части 4 цифры "1 - 4" заменить цифрами "1- 3";

д) часть 51 после слова "подписанного" дополнить словом "усиленной";

12) пункт 7 части 1 статьи 17 дополнить словами ", в том числе подготовленных по замечаниям и возражениям работника относительно результатов специальной оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона в письменном виде в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представительный орган работников";

13) в статье 18:

а) в части 1 слово "Результаты" заменить словами "Сведения о результатах", слова "в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета)" заменить словами "в информационную систему учета";

б) в части 2:

пункт 1 дополнить подпунктом "в1" следующего содержания:

1) код причины постановки на учет в налоговом органе;";

подпункт "а" пункта 2 дополнить словами ", который при внеплановой и (или) повторной специальной оценке условий труда должен полностью совпадать с первоначально указанным для данного рабочего места";

в) часть 3 после слова "подписанного" дополнить словом "усиленной", дополнить предложением следующего содержания: "Указанная организация в течение трех рабочих дней со дня внесения в информационную систему учета сведений обязана уведомить работодателя об этом на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов.";

г) в части 4 слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и 3";

д) часть 5 после слова "подписанного" дополнить словом "усиленной";

е) часть 6 после слов "государственными внебюджетными фондами," дополнить словами "налоговыми органами,";

ж) часть 7 после слов "в информационной системе учета," дополнить словами "в том числе порядок присвоения идентификационного номера специальной оценке условий труда,";

14) в статье 19:

а) пункт 3 части 1 дополнить словами ", с учетом требований, установленных частью 4 статьи 12 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частями 11- 13 следующего содержания:

"11. Организация, допущенная в установленном порядке к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, обязана передавать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, следующую информацию в случаях:

1) сокращения в установленном порядке области аккредитации испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным подразделением такой организации, с указанием исключенных из области аккредитации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, указанных в пунктах 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона;

2) изменения состава экспертов организации, имеющих выданный в установленном порядке сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

12. Информация, предусмотренная частью 11 настоящей статьи, передается организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в течение десяти рабочих дней со дня наступления случаев, указанных в части 11 настоящей статьи, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, рассматривает поступившую информацию в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

13. В случае выявления фактов несоблюдения требований, установленных частью 4 статьи 12 настоящего Федерального закона и частью 1 настоящей статьи, деятельность организации, проводящей специальную оценку условий труда, приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений и представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.";

15) в статье 24:

а) в части 2:

пункт 1 после слова "страховщиков," дополнить словами "органов исполнительной власти,";

пункт 2 после слова "страховщиков," дополнить словами "органов исполнительной власти,";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) по представлениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.";

б) в части 4 слова ", несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда" заменить словами "и результатам ее проведения";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Результаты проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, рассмотрения разногласий по вопросам проведения этой экспертизы и результатам ее проведения являются обязательными для исполнения всеми участниками специальной оценки условий труда, в том числе сторонами, имеющими разногласия, и подлежат передаче в информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче результатов проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение такой экспертизы.";

г) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Обязанность по передаче результатов рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и результатам ее проведения возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.";

16) статью 27 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Требования к организации, проводящей специальную оценку условий труда, предусмотренные пунктом 1 части 11 статьи 19 настоящего Федерального закона, применяются по 31 декабря 2021 года включительно.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин