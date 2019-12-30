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30.12.2019 11:40
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд

Текст: Лариса Ионова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Интенсивно повторяющееся в течение длительного времени мигание новогодних гирлянд может сказаться на здоровье человека. Особенно это касается ярких светодиодных лампочек. К таким выводам пришли специалисты французского национального агентства санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES).

Экспертиза подтвердила, что мощные светодиодные лампы могут быть фототоксичными, негативно воздействуя на сетчатку глаза. Причем наибольшему риску подвергаются дети. Также в группе риска люди, склонные к эпилептическими припадкам.

Фото: Пресс-служба ТУСУР
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Поэтому нужно выбирать проверенные специалистами сертифицированные гирлянды. Ведь если изделие соответствует всем требованиям безопасности, то она навредить не может, пишет aif.ru со ссылкой на врача-офтальмолога Вячеслава Куренкова.

Если какие-то параметры превышают нормы, в том числе воздействие на органы зрения, то такие изделия не допускаются к продаже, пока производитель не исправит нарушения. "Все светодиодные лампы - синего спектра, но они еще на производстве покрываются специальными фильтрами и, соответственно, меняют свою интенсивность и цвет", - уточнил специалист.

- Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации гирляднды, - рекомендует офтальмолог, врач высшей категории Ирина Чугунова. - Если гирлянда предназначена для уличного украшения, то ни в коем случае не используйте ее дома. Не направляйте ослепляющие лампы прямо в глаза. Не стоит подолгу смотреть на мерцающие блики или оставлять мигающие огоньки на время сна. И тогда никакого вреда новогодняя гирлянда, создающая настроение праздника, вам не принесет!

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