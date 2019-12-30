Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути

К 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти до 80 млн тонн. В план вошли 84 мероприятия. Так, к декабрю 2020 года будет завершена реконструкция объектов в морском порту Певек (Чукотский автономный округ), а к декабрю 2021 года произведут реконструкцию морского канала порта Сабетта.

Предусмотрено и комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Реконструкция аэропортового комплекса г. Амдерма (Ненецкий автономный округ), а также аэропортового комплекса г. Певек (Чукотский автономный округ), аэропорта Черский (Республика Саха (Якутия), Кепервеем (Чукотский автономный округ). Кроме того, предусмотрено создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России и оснащение их современными спасательными средствами. Включены в план и мероприятия по строительству специальных спасательных судов ледового класса, атомных ледоколов класса "Лидер".

В мае 2020 года Минвостокразвития России совместно с Росатомом, Минэнерго и региональными правительствами представит перечень проектов, планируемых к реализации в рамках развития Северного морского пути. К декабрю 2020 года будут сформированы предложения по формированию государственного заказа на подготовку кадров с учетом потребности развития перевозок в акватории Северного морского пути на 2020/21 учебный год и последующие учебные годы.

"Президент Владимир Путин поставил нам задачу по развитию Арктической зоны России. Одной из основных задач мы считаем увеличение перевозок грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Мы подготовили проект закона, который позволит создать сбалансированную систему преференций в регионе. Кроме того, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики уже начинает рассматривать проекты в Арктической зоне, с 2020 года в Арктике начинает работать Агентство по развитию человеческого капитала, задача которого - кадровое обеспечение новых инвестиционных проектов. Развитие территорий должно идти не однобоко, а стать комплексным и эффективным", - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.